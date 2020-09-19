قبل انتهاء الانتخابات.. “اين ” تكشف عن الهيئة الإدارية الجديدة للقوة الجوية

2020/09/19 | 15:40 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تجرى في قاعة النادي الترفيهي بمنطقة اليرموك، الان، انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة لنادي القوة الجوية.وقال مراسل وكالة/ اين نيوز / إن اتجاه الهيئة العامة سيكون باختيار مجلس ادارة مكون من 8 اشخاص سيتم بعدها توزيع المناصب فينا بينهم.وأوضح ان الاشخاص الثمانية هم: قائد القوة الجوية شهاب جاهد واللواء مهدي ياسر واللواء محمد صوب الله ووليد الزيدي وهيثم كاظم وحمادي احمد وعلي زغير ورشا طالب.وأضاف قد يحدث تغيير طفيف بالتوليفة بتوسيع عدد الادارة الى 10 اشخاص وكل ذلك يخضع لصفقات الدقائق الاخيرة

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