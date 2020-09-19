الكعبي: اجتماعات ستعقدها رئاسة البرلمان غدا داخل اللجان البرلمانية لاستكمال القوانين

2020/09/19 | 15:40 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف النائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي، اليوم السبت، عن عقد رئاسة المجلس غدا الاحد، عددا من الاجتماعات داخل مقار اللجان النيابية لمتابعة مشاريع القوانين .

وقال الكعبي خلال جلسة البرلمان اليوم السبت، ان “رئاسة المجلس ستعقد غدا الاحد،عدد من الاجتماعات داخل مقار اللجان النيابية لمتابعة مشاريع القوانين والاسراع بدرجها على جدول اعمال الجلسات المقبلة”.





ودعا الكعبي، رؤساء واعضاء اللجان النيابية، “للتواجد لهذا الغرض“.

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