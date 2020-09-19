عن لقاح كورونا والمساجد والزائرين.. مقررات اللجنة العليا للصحة والسلامة

2020/09/19 | 15:45 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

أصدرت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية اليوم السبت حزمة قرارات جديدة فيما يخص جائحة فيروس كورونا.

وقالت اللجنة في بيان اطلعت عليه “يس عراق” إنها “قررت عدم استقبال الزائرين من أي دولة بالعالم”.

كما قررت اللجنة “فتح المساجد مع الالتزام بالوقاية والتباعد، إضافة إلى فتح المتنزهات ومدن الألعاب مع الالتزام بالوقاية والتباعد”.

وأكدت اللجنة في بيانها على “ضرورة الاسراع بدفع الوجبة الاولى من المبالغ لشراء ٢٠٪؜ من اول لقاح مضمون ومعتمد بحسب توجيهات منظمة الصحة العالمية”.

وأضافت: “العراق يمضي بالشراكة مع الصين والامارات بتطوير اللقاح الصيني والاستفادة منه”.

وكشفت لجنة الصحة والبيئة النيابية في وقت سابق من اليوم عن سعي العراق “الجاد” لتوفير اللقاح الصيني ضد فيروس كورونا والذي أنتجته شركة سينو فارم وأعلن عنه قبل شهر تقريباً إضافة إلى تفاوضه المستمر مع دول أخرى أنتجت لقاحات.

وقالت مقررة لجنة الصحة والبيئة النيابية إن “العراق سيكون في مقدمة الدول التي ستدخل اللقاح الصيني بعد الموافقات الرسمية”، وهو الأمر الذي تناولته استضافة اللجنة لوزير الصحة حسن التميمي أمس الجمعة، مشيرة إلى “مساع جادة من وزارة الصحة لمفاتحة رئاسة الوزراء من أجل توفير غطاء مالي للتعاقد من أجل هذا اللقاح”.

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اللقاح الصيني ينتظر التخصيص المالي والعراق أول المستوردين

فيما تلقى وزير الصحة ووقاية المجتمع الإماراتي عبد الرحمن العويس اليوم السبت، الجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا وفق خطة للوزارة تتضمن تقديم اللقاح لفئات محددة من خط الصد الأول.

بحسب رئيس شركة الصين الوطنية للصناعات الوطنية “سينو فارم” فأن سعر اللقاح سيكون 140 دولاراً ويعطى في جرعتين كل 28 يوماً، وأن الشركة التي لديها لقاحان قيد التجربة، تمتلك طاقة تصنيع سنـوية تبلغ 220 مليـون جرعة”.

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وزير الصحة الإماراتي يتلقى أول جرعة لقاح صيني ضد كورونا

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