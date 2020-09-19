الشاعر وقناع الأناقة - حكمت الحاج

2020/09/19 | 15:45 - المصدر: الحوار المتمدن

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#حكمت_الحاج لقد كان "والاس ستيفنز" من الشعراء الذين حاولوا التفكير في حدود شعرية خالصة، أي بدون إشارات مباشرة إلى إهتمامات ربما كانت تتملكهم حينما يفعلون أشياء أخرى، بالضبط كما يفكّر عالم رياضيات في حدود حسابية خالصة.



من هنا تمّ الإنطلاق لدراسة أعمال وآراء "والاس ستيفنز" وتحليل العناصر الحديثة والمعاصرة في صلب تجربته الشعرية.



لقد أمكن لشاعرنا أن يكتب ذات يوم في ورقة من يومياته: "لقد فرحت فعلا عندما وجدت أن "ك ......





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