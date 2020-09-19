سيداو .. الطريق إلى مجتمعات سوية لا تتصف بالعنف ؟؟؟؟ - أحلام أكرم

2020/09/19 | 15:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#أحلام_أكرم في مجتمع ترسخت فية ثقافة, أن المرأة ناقصة عقل ودين...



وشهادتها نصف شهادة الرجل..



كما وترث النصف من ميراث والديها..



وترث الثمن من زوجها..



وعديمة الأهلية..



ولا شرف لها لأن شرفها حق عائلي تدفع ثمنه بدمها وحياتها.



وحيث أنها تبقى طيلة عمرها قاصرة..



فهي بحاجة مستمرة لوصاية الذكر "" ولي الأمر"" .كلها أشكال العنف والتمييز وعدم المساواة الذي تتعرض له المرأة في المجتمعات العربية ..



التي لا تمل من التشدق ب ......





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