القادم ثورة المرأة - إقبال صلال

2020/09/19 | 15:45 - المصدر: الحوار المتمدن

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#إقبال_صلال ما هي المعضلات التي تواجه جهود نيل المرأ ة لحقوقها واندماجها الكامل في المجتمع كعنصر أساس متساو مع الرجل في جميع الأوجه ،وما هي الطموحات التي تروم المرأة تحقيقها في ظل القوانين والأعراف المُجتعية السائدة وأيضا في ظل مستجدات القوانين حول العالم?قضايا المرأة بين الموروث والحداثة هناك من تناول قضية تحرر المرأة كمعضلة ومشكلة اساسية تواجه المجتمع الرجعي ، ووصفوها بانها إشكاليّة تا ......





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