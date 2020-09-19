بالفيديو.. رئيس مجلس النواب يشير الى وجود عنف واضح في مجتمعاتنا ضد المرأة

2020/09/19 | 15:46 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اكد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم السبت، وجود عنف واضح في مجتمعاتنا ضد المرأة، مشيرا الى ثلاثة محاور منها:

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