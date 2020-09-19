2020/09/19 | 15:50 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص القبض على احد عناصر داعش ضمن ما يسمى “ولاية الجنوب” المركز الخبري الوطني.

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