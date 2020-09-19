عاجل: اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية تقرر فتح المساجد والمتنزهات ومدن الالعاب في العراق

2020/09/19 | 15:51 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عراقي نيوز/قررت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية، اليوم السبت، اعادة فتح المساجد والمتنزهات ومدن الالعاب مع الالتزام بالوقاية والتباعد.اللجنة خلال اجتماعها، اليوم، قررت عدم استقبال الزائرين من أي دولة بالعالم، مشددة على ضرورة الاسراع بدفع الوجبة الاولى من المبالغ لشراء 20 بالمئة من اول لقاح مضمون ومعتمد بحسب توجيهات منظمة الصحة العالمية.موقع عراقي نيوز..نهتم بالاحداث العراقية

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