لجنة الصحة والسلامة تقرر فتح المتنزهات ومدن الالعاب وفتح المساجد مع الالتزام بالوقاية والتباعد

2020/09/19 | 15:51 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

قررت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية اليوم السبت ، فتح المتنزهات ومدن الالعاب والمساجد مع الالتزام بالوقاية والتباعد”.

وشددت اللجنة في بيان تلقت “خبر برس” نسخة منه ، على ضرورة الاسراع بدفع الوجبة الاولى من المبالغ لشراء ٢٠٪؜ من اول لقاح مضمون ومعتمد بحسب توجيهات منظمة الصحة العالمية “.

واكدت اللجنة ان” العراق يمضي بالشراكة مع الصين الامارات بتطوير اللقاح الصيني والاستفادة منه”.

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