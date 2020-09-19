الكعبي : رئاسة البرلمان ستعقد غدا عدد من الاجتماعات داخل اللجان النيابية

2020/09/19 | 15:51 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

اكد نائب رئيس مجلس النواب حسن الكعبي اليوم السبت ، ان” رئاسة مجلس النواب ستعقد غدا الاحد عدد من الاجتماعات داخل مقار اللجان النيابية لمتابعة مشاريع القوانين والاسراع بدرجها على جدول اعمال الجلسات المقبلة .

ودعا الكعبي ” رؤوساء واعضاء اللجان النيابية للتواجد لهذا الغرض “.

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