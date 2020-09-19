اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية تقررفتح المساجد والمتنزهات ومدن الالعاب

2020/09/19 | 15:52 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قررت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية ، اليوم السبت، عدم استقبال الزائرين من أي دولة بالعالم، وفتح المساجد والمتنزهات ومدن الالعاب مع الالتزام بالوقاية والتباعد.

وقالت اللجنة في تصريح خاص للقناة العراقية الرسمية، انها “قررت عدم استقبال الزائرين من أي دولة بالعالم، وفتح المساجد والمتنزهات ومدن الالعاب مع الالتزام بالوقاية والتباعد”.

واشارت الى “ضرورة الاسراع بدفع الوجبة الاولى من المبالغ لشراء ٢٠٪من اول لقاح مضمون ومعتمد بحسب توجيهات منظمة الصحة العالمية”، مشددة على ان “العراق يمضي بالشراكة مع الصين الامارات بتطوير اللقاح الصيني والاستفادة منه”.

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