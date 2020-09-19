عمليات البحث عن المفقودين مستمرة في بيروت .. والجيش يعثر على مفرقعات

2020/09/19 | 15:53 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الجيش اللبناني يعثر على مفرقعات في علب كرتونية في ميناء بيروت

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