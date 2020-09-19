2020/09/19 | 15:54 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، يحيى رسول، اليوم السبت، القبض على احد عناصر داعش ضمن ما يسمى "ولاية الجنوب" جنوبي بغداد.وقال رسول في بيان تلقته {الفرات نيوز} إنه "وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة ومتابعة مستمرة، جهاز مكافحة الإرهاب يتمكن من القاء القبض على احد عناصر عصابات داعش ضمن ما يسمى "ولاية الجنوب" حيث كان ينشط ضمن ما تسمى" كتيبة القعقاع "".واضاف: "تمت عملية إلقاء القبض في منطقة عرب جبور جنوبي العاصمة بغداد، تم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقه".Mohameed

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