اللجنة العليا للصحة والسلامة تصدر عدة قرارات جديدة لمواجهة كورونا

2020/09/19 | 15:54 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أعلنت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية، السبت، قرارات جديدة تخص وضع كورونا في العراق.وقررت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية، عدم استقبال الزائرين من أي دولة بالعالم، فيما قررت فتح المساجد مع الالتزام بالوقاية والتباعد، بالاضافة الى فتح المتنزهات ومدن الالعاب مع الالتزام بالوقاية والتباعد.وشددت اللجنة على ضرورة الاسراع بدفع الوجبة الاولى من المبالغ لشراء ٢٠٪ من اول لقاح مضمون ومعتمد بحسب توجيهات منظمة الصحة العالمية.وأضافت ان العراق قرر المضي بالشراكة مع الصين والامارات، بتطوير اللقاح الصيني والاستفادة منه.علي الربيعي

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