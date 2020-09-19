2020/09/19 | 15:59 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حذرت طهران الإيرانيين من التحرك نحو الحدود العراقية، مؤكدة ان الحكومة العراقية لا تسمح بدخول الزائرين إلى أراضيها.

ونفى رئيس لجنة الزيارة الأربعينية حسين ذو الفقاري وجود قضية سياسية ترتبط بمنع دخول الزوار، موضحا أن عدم السماح للزائرين بالدخول للعراق هو أمر يتعلق بالصحة العامة لكلا الشعبين.ودعا ذو الفقاري، الإيرانيين إلى أخذ الأخبار من مصادرها الرسمية وعدم الانصياع وراء الإشاعات والتحرك نحو الحدود، مبينا أن سفارة إيران في بغداد تتابع الأمر بشكل مستمر.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (طهران: قرار عدم السماح للزوار الإيرانيين بالدخول إلى العراق ليس سياسيا) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (طهران: قرار عدم السماح للزوار الإيرانيين بالدخول إلى العراق ليس سياسيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).