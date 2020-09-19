​ مسؤول ايراني يوجه رسالة الى مواطنيه الراغبين بالمشاركة في الزيارة الأربعينية

2020/09/19 | 16:03 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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منذ 13 دقیقة

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ديجيتال ميديا ان ار تي

دعا المساعد السياسي والأمني لمحافظ ايلام، محمد نودذري، السبت ، مواطنيه الإيرانيين الذين يرغبون بزيارة العراق، للمشاركة في الزيارة الاربعينية، الى عدم التوجه الى منفذ مهران الحدودي.

وقال نودذري، في تصريح تابعه "ديجيتال ميديا ان ار تي"، اليوم (19 أيلول 2020) ، إنه "نظرا لانتشار فيروس كورونا منذ مارس/آذار الماضي، تم إغلاق منفذ مهران الحدودي الدولي، ولا يجري حاليا عبور الزوار من خلال هذا المنفذ".

وتابع قائلا: "نظرا إلى أن الجانب العراقي منع دخول الزوار الأجانب عبر الحدود المشتركة، فإنه يطلب من المواطنين عدم الذهاب إلى منفذ مهران الحدودي الدولي".

وأشار إلى أن "هذا المنفذ الحدودي كان مفتوحا منذ حزيران، يومين فقط في الأسبوع للأنشطة التجارية، وحاليا عاد الآن الى وضعه الطبيعي".

وكانت السلطات الحكومية العراقية، قررت عدم استقبال أي زائر أجنبي بمناسبة الزيارة الأربعينية وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا بشكل أكبر، وكمحاولة للسيطرة على تفشي الوباء في البلاد.

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