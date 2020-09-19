ابرز قرارات اللجنة العليا للصحة والسلامة التي صدرت اليوم

2020/09/19 | 16:06 - المصدر: السومرية نيوز

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اصدرت لجنة الصحة والسلامة، السبت، عددا من القرارات المهمة.

ومن ضمن القرارات:

-عدم استقبال الزائرين من أي دولة بالعالم.

-فتح المساجد مع الالتزام بالوقاية والتباعد

-فتح المتنزهات ومدن الالعاب مع الالتزام بالوقاية والتباعد

-ضرورة الاسراع بدفع الوجبة الاولى من المبالغ لشراء ٢٠٪ من اول لقاح مضمون ومعتمد بحسب توجيهات منظمة الصحة العالمية.

-العراق يمضي بالشراكة مع الصين الامارات بتطوير اللقاح الصيني والاستفادة منه.





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