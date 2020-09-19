الناطق باسم القائد العام: جهاز مكافحة الإرهاب اعتقل عنصراً في ’كتيبة القعقاع’

2020/09/19 | 16:06 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

اعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة يحيى رسول عبدالله، السبت، أن جهاز مكافحة الإرهاب اعتقل عنصراً في ’كتيبة القعقاع’.



وذكر بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (19 ايلول 2020)، أنه "وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة ومتابعة مستمرة، جهاز مكافحة الإرهاب يتمكن من إلقاء القبض على احد عناصر عصابات داعش ضمن ما يسمى ’ولاية الجنوب’ حيث كان ينشط ضمن ما تسمى ’كتيبة القعقاع ’".

وأضاف البيان أنه "قد تمت عملية إلقاء القبض في منطقة عرب جبور جنوبي العاصمة بغداد، تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه".

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