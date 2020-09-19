البرلمان ينفي الاتهامات الموجهة الى لجنة التعليم العالي البرلمانية بشأن جامعة الموصل

2020/09/19 | 16:09 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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نفى مجلس النواب، اليوم السبت، مانشرته احدى القنوات الفضائية بشأن محاولة ابتزاز لجنة التعليم النيابية الكوادر التعليمية في جامعة الموصل واهانة الحرم الجامعي.

وقال بيان للدائرة الاعلامية في مجلس النواب، تلقت “تقدم” نسخة منه، “تداولت احدى القنوات الفضائية مساء الجمعة ١٨/٩/٢٠٢٠ خبرا منسوب الى مجلس اعيان الموصل يتهم فيه رئيس واعضاء لجنة التعليم العالي والبحث العلمي النيابية بمحاولة ابتزاز الكوادر التعليمية لجامعة الموصل واهانة الحرم الجامعي”.

واشار البيان، الى ان ،الدائرة الاعلامية تنفي نفيا قاطعا كل ماتناولته تلك القناة الفضائية من ادعاءات وافتراءات كاذبة ومغلوطة”، مؤكدة على ان “تلك المعلومات لا اساس لها من الصحة وتندرج في اطار الحملة المحمومة لاستهداف السلطة التشريعية عموما ولجنة التعليم النيابية خصوصا لثنيها عن اداء دورها المناط بها”.

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