الكاظمي يشيد بدور المرأة العراقية

2020/09/19 | 16:10 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/ سرى جياد/أشاد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي بدور المرأة العراقية من خلال مواقفها ومساندتها في أصعب الظروف التي مر بها العراق على مر السنين وقال في تغريدة له على الحساب الرسمي للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء تابعتها المستقلة ليس من باب التمييز بل كواقع حال عندما نقول المرأة العراقية صانت مجتمعنا رعتنا في الحروب الطاحنة […]

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