بالوثيقة.. مجلس النواب يدعم هيئة الاستثمار الوطنية

2020/09/19 | 16:18 - المصدر: السومرية نيوز

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تنشر السومرية نيوز، بالوثيقة دعم لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، لعمل الهيئة الوطنية للاستثمار بعد تدقيق الإضبارة الخاصة بأحد مشاريع الاسكان التابعة لموظفي وزارتي الداخلية والدفاع.

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