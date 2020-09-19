نائب يدعو لاعادة النظر بالتخصيصات الموضوعة للسدود في موازنة العام الحالي

2020/09/19 | 16:18 - المصدر: السومرية نيوز

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دعا النائب عن محافظة نينوى نايف الشمري، السبت، رئيس مجلس الوزراء ووزير الموارد المائية الى التدخل واعادة النظر في تخصيصات صيانة وبناء السدود ومن بينها سد بادوش الذي لم يخصص له شيء ضمن الموازنة رغم اهميته القصوى.

وقال الشمري في حديث لـ السومرية نيوز، ان " سد بادوش هو خط الصد الثاني، اذا انهار سد الموصل وسيحمي اهل الموصل من اي سيول او فيضانات قد تحصل ويمنع حصول كارثة لاتحمد عقباها"، مبينا ان "نسبة لانجاز بالسد في 46 % ورغم هذا فانه لم يتم وضع اي تخصيصات لاستكماله في موازنة عام 2020".

واضاف الشمري، ان "سد مكحول ورغم انه يعتبر اقل اهمية من سد بادوش ونسبة الانجاز فيه قليلة لم تتجاوز الـ 5% فقد تم وضع تخصيصات مالية بالموازنة لاستكماله"، مشددا على "اهمية اعادة النظر من قبل رئيس مجلس الوزراء ووزير الموارد المائية والتدخل في تخصيصات صيانة وبناء السدود ومن بينها سد بادوش من خلال المناقلة من ابواب اقل اهمية وكمالية وغير ضرورية لاستكمال الاهم والمرتبط بحاية المواطنين وسلامتهم بشكل مباشر".





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