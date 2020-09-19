2020/09/19 | 16:21 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

اعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول اليوم السبت ، عن القاء القبض على احد عناصر عصابات داعش ضمن ما يسمى “ولاية الجنوب”.

وقال رسول في بيان تلقت “خبر برس” نسخة منه ، “وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة ومتابعة مستمرة، جهاز مكافحة الإرهاب يتمكن من القاء القبض على احد عناصر عصابات داعش ضمن ما يسمى “ولاية الجنوب” حيث كان ينشط ضمن ما تسمى” كتيبة القعقاع “، وقد تمت عملية إلقاء القبض في منطقة عرب جبور جنوبي العاصمة بغداد، تم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقه.

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