المالية النيابية : تأمين رواتب الاشهر المقبلة مرهون بالموافقة على الاقتراض

2020/09/19 | 16:22 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عراقي نيوز / كشفت اللجنة المالية النيابية عن عدم قدرة الحكومة على دفع رواتب الموظفين خلال الاشهر المقبلة في حال عدم موافقة البرلمان على الاقتراض مجددا . وقال عضو اللجنة جمال كوجر، ان "الحكومة ستدفع رواتب الموظفين للأشهر المقبلة، من خلال الاقتراض الداخلي، حيث ضمنت فقرة في قانون موازنة 2020 تمكنها من الحصول على قرض داخلي، مبينا انه من دون موافقة البرلمان على هذا الفقرة، لن تستطيع الحكومة دفع الرواتب".وبيّن كوجر، أن "مجلس النواب سيوافق على الاقتراض مجبرا من اجل تأمين الرواتب وصرفها في وقتها المحدد، مضيفا بالقول، لن نوافق للحكومة بالاقتراض كيفما تريد، بل ستكون الموافقة فقط على الاقتراض لدفع رواتب الموظفين، وبمبالغ محددة".وأكدت اللجنة المالية النيابية، في وقت سابق من اليوم السبت، أن الموازنة العامة للعام المقبل لم تصل إلى مجلس النواب، فيما اشارت إلى عدم السماح بتجديد الاقتراض.موقع عراقي نيوز..نهتم بالاحداث العراقية

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