في تدوينة.. وزير من حكومة عبد المهدي يدفع تهمة عن نفسه

2020/09/19 | 16:34 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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منذ 10 دقیقة

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ديجيتال ميديا ان ار تي

انكر لؤي الخطيب، وزير الكهرباء السابق في حكومة عادل عبد المهدي، السبت، الاخبار المتداولة حول هروبه من العراق او اعتقاله ضمن حملة الاعتقالات التي طالت مسؤولين بتهم فساد.





وذكر الخطيب في تدوينة تابعها "ديجيتال ميديا ان ار تي"، اليوم (19 ايلول 2020)، أن "بعض منصات التواصل الاجتماعي تداولت أخبارا كاذبة، تارة حول هروبي من العراق وتارة أخرى حول اعتقالي".

وأضاف الخطيب، "أنني آمن في بلدي وأمارس حياتي الطبيعية، وعلى تواصل وتعاون مع المؤسسة القضائية لكشف ملابسات الادعاءات التي رفعت ضدي، كما أكرر شكري لكل المحبين على وقفتهم النبيلة معي".

وكانت هيئة النزاهة الاتحادية، اعلنت في وقت سابق، صدور أمر استقدام بحق وزير الكهرباء السابق والمدير العام للدائرة الإدارية في الوزارة، ومنعهما من السفر.





ومن جهتها، اشارت دائرة التحقيقات في الهيئة، في بيان صدر في (24 آب 2020)، الى وجود شبهة مخالفات في تعاقد الوزارة مع (82,555) أجيرا يوميا دون الحاجة إلى اختصاصاتهم، الأمر الذي كلف ميزانية الوزارة مبلغ 43 مليار دينار شهريا"، مبينة، أنه "في منتصف آب صدر قرار منع سفر بحق الوزير السابق والمدير العام، على خلفية المخالفات المرتكبة في القضية".

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