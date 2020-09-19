2020/09/19 | 16:34 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن مساعد محافظ ايلام للشؤون السياسية والامنية، ان الجانب العراقي منع دخول الزوار الأجانب عبر الحدود المشتركة ، داعيا المواطنين الذين يعتزمون المشار...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مسؤول ايراني يطلب عدم التوجه الى منفذ مهران الحدودي مع العراق) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مسؤول ايراني يطلب عدم التوجه الى منفذ مهران الحدودي مع العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).