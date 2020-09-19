بغداد ترسل 13 ألف طن مساعدات غذائية إلى لبنان

2020/09/19 | 16:34 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قامت السلطات العراقية اليوم السبت، بإرسال أكثر من 13 ألف طن من المساعدات الغذائية إلى دولة لبنان....

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