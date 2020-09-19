2020/09/19 | 16:37 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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بغداد - واع

أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، اليوم السبت، القبض على أحد عناصر داعش ضمن ما يسمى كتيبة القعقاع جنوبي بغداد.

وقال رسول في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إنه "وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة ومتابعة مستمرة، تمكن جهاز مكافحة الإرهاب من إلقاء القبض على أحد عناصر عصابات داعش ضمن ما يسمى ولاية الجنوب حيث كان ينشط ضمن ما تسمى كتيبة القعقاع".

وأضاف، أن "إلقاء القبض قد تم بعملية في منطقة عرب جبور جنوبي العاصمة بغداد"، مؤكداً أنه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه".

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