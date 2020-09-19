2020/09/19 | 16:37 - المصدر: عين العراق
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البرلمان يرفع جلسته الى يوم الاثنين ) نشر أولاً على موقع (عين العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
السياسية
السبت 19 سبتمبر 2020 | 04:30 مساءً | عدد القراءات : 15
البرلمان يرفع جلسته الى يوم الاثنين
البرلمان يرفع جلسته الى يوم الاثنين
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البرلمان يرفع جلسته الى يوم الاثنين ) نشر أولاً على موقع (عين العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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