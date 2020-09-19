مجلس النواب ينفي تورط إحدى لجانه بـ ’عملية ابتزاز’ في الموصل

2020/09/19 | 16:37 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

نفى مجلس النواب، السبت، تورط رئيس واعضاء لجنة التعليم العالي والبحث العلمي النيابية بـ ’عملية ابتزاز’ في مدينة الموصل.



وقالت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (19 أيلول 2020)، إن "إحدى القنوات الفضائية، تداولت مساء الجمعة ١٨/٩/٢٠٢٠ خبراً منسوباً الى مجلس أعيان الموصل يتهم فيه رئيس واعضاء لجنة التعليم العالي والبحث العلمي النيابية بمحاولة ابتزاز الكوادر التعليمية لجامعة الموصل واهانة الحرم الجامعي".

واضاف، "وتود الدائرة الإعلامية ان تنفي نفيا قاطعا كل ماتناولته تلك القناة الفضائية من ادعاءات وافتراءات كاذبة ومغلوطة، والتأكيد على ان تلك المعلومات لا أساس لها من الصحة، وتندرج في إطار الحملة المحمومة لاستهداف السلطة التشريعية عموما ولجنة التعليم النيابية خصوصا لثنيها عن اداء دورها المناط بها".

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