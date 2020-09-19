مدافع القيثارة: لا يوجد تعويض بعد مباراة الاستقلال

2020/09/19 | 16:40 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ بغداد…

اكد مدافع نادي الشرطة، خضر علي، انه لا يوجد تعويض للفريق بعد مباراته المقبلة امام استقلال طهران الإيراني في الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري ابطال آسيا.

وقال علي في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة وتابعته /المعلومة/ إن “الشرطة عازم على تحقيق نتيجة ايجابية في هذه المباراة بعدما ظهرنا بمستوى جيد في المباراتين السابقتين امام الاهلي وعلينا الاستمرار بنفس المستوى”.

وأوضح ان “مباراة الاستقلال مفصلية ولا يوجد فيها اي تعويض وان تطلعاتنا كبيرة جداً رغم ان فترة الاستشفاء بين المباريات قليلة جداً لكن هذا لا يمنعنا من الظهور بمستوى جيد وتقديم مباراة كبيرة”.

وتابع “كلنا ثقة باللاعبين والملاك التدريبي وسنظهر بصورة مشرفة للكرة العراقية”.

يذكر ان نادي الشرطة حصد اربع نقاط من مباريات مجموعته وسيواجه استقلال يوم غد الاحد في مباراة مصيرية.



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