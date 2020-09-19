“عاصفة ترابية” تجتاح 5 محافظات جنوب العراق لمدة يومين… تحذيرات من سرعتها

2020/09/19 | 16:41 - المصدر: يس عراق

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يس عراق – بغداد

قال المتنبئ الجوي العراقي صادق عطية، اليوم السبت، ان رياح ترابية ستجتاح 5 محافظات جنوب العراق خلال اليومين المقبلين .

واوضح عطية في تغريدة له على تويتر: ان نشاط متوقع في سرعة الرياح السطحية الشمالية الغربية بعد ظهر يوم الاحد في ( واسط وذي قار وغرب البصرة وميسان والسماوة).

واضاف: انه ومتوقع ان تصل سرعة هباتها مابين(60-70)كم / ساعة مثيرة للغبار شمال ذي قار وغرب البصرة، وكذلك الحال مساء يوم الاثنين .

نشاط متوقع في سرعة الرياح السطحية الشمالية الغربية بعد ظهر يوم الاحد في ( واسط وذي قار وغرب البصرة وميسان والسماوة) ومتوقع ان تصل سرعة هباتها مابين(60-70)كم / ساعة مثيرة للغبار شمال ذي قار وغرب البصرة .وكذلك الحال مساء يوم الاثنين .والله اعلم pic.twitter.com/T6eCNSiMHz

— صادق عطيه منبئ الطقس (@sadeqatyia) September 19, 2020

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