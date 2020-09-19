العراق.. الصحة تدعو ملاكاتها وموظفيها للعودة إلى العمل وتعتبر إيقافه مخالفة قانونية

2020/09/19 | 16:42 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اين نيوز _بغداد دعت وزارة الصحة العراقية، اليوم السبت (19/9/2020)، ملاكاتها وموظفيها الى العودة للعمل، فيما اعتبرت إيقافه مخالفة قانونية ، جاء ذلك بعد اعلان (اطباء العراق)، اضرابهم الشامل لحين تحقيق مطالبهموجاء في بيان نشرته الوزارة وتلقته (اين نيوز )، "لقد حرصت وزارة الصحة، على القيام بواجباتها الوطنية، للحفاظ على حياة المواطنين في اصعب الظروف والتحديات، كما في جائحة كورونا، مع الاستمرار في المطالبة بالحقوق لكافة ملاكاتنا الطبية والصحية والإدارية، وبالتنسيق مع كافة الجهات الرسمية من مجلس الوزراء و مجلس النواب ومجلس القضاء الاعلى، واستقبلت الوزارة ممثلي كافة الفئات من قبل مسؤولي الوزارة للاستماع الى المطالب والمقترحات و متابعتها بالتنسيق معهم"وقالت الوزارة انها "تابعت وزارتنا بقلق تكرار الاضرابات والاعتصامات من قبل بعض اللجان التنسيقية لايقاف العمل في عدد من المستشفيات، ولغرض ايضاح الصورة امام الجميع و تفويت الفرصة على ذوي الاغراض غير النبيلة و غير المشروعة، نعرض الحقائق التالية:١- استكملت دائرة التخطيط في وزارة الصحة اطلاق الاستمارة الالكترونية لمنح وثائق التخرج وبالتنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لاطلاق الوثائق الدراسية لخريجي الكليات الطبية والمعاهد الصحية خلال الاسبوع القادم وكما هو موضح في الكتاب المرفق الموجه الى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي٢- تم الاتفاق مع لجنة الصحة والبيئة النيابية على تشريع مقترح قانون يتضمن التعديلات على قانون الصحة العامة لتضمين فقرة البدل النقدي للخفراء في المؤسسات الصحية والذي سبق ارساله الى مجلس الوزراء لاقراره وارساله الى مجلس النواب وكما هو مبين في الكتب الرسمية المرفقة٣- تشكيل غرفة عمليات من قبل المؤسسات الامنية مع تخصيص قاضي متخصص بقضايا الاعتداءات على الاطباء ومنتسبي ملاكات المؤسسات الصحية لتفعيل قانون حماية الأطباء٤- تكليف الشعب القانونية في دوائر الصحة في اقامة الدعوى بحق كل من يعتدي على ملاكاتنا العاملة في المؤسسات الصحية وكذلك من يثبت تقصيره بحق المرضى ويسبب توقف الخدمات العلاجية في ظل جائحة خطيرة تهدد حياة وصحة العراقيين٥- تشكيل لجنة عليا في الوزارة برئاسة مدير عام الدائرة الادارية والمالية والقانونية تضم ممثلي نقابة الاطباء وعدد من الخبراء لمتابعة التعديلات التشريعية المقترحة على قانون تدرج ذوي المهن الطبية والقوانين الاخرى ذات الصلة لتحسين بيئة العمل لملاكاتنا الطبية والصحيةواهابت الوزارة موظفيه "الاستمرار بتقديم الخدمات الصحية لمرضانا وعدم الاصغاء الى الاصوات التي تدعو الى ايقاف تقديم الخدمات بما يخالف القوانين العراقية النافذة"وأعلن (أطباء العراق)، اليوم السبت، اضراباً مفتوحاً، في جميع المستشفيات بعموم محافظات البلاد، لحين تنفيذ مطالبهم، وفيما وجهوا رسالة مباشرة الى رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي لتنفيذ مطالبهموباشر، (أطباء العراق)، اضرابهم، بعد بيان نشروه عبر منصاتهم، جاء فيه ان "الاضراب جاء بسبب ما نعانيه من اغتصاب للحقوق، في ظل نظام صحي منهار، يهين الطبيب والمريض معا، ويسلبهم حقوقهم وكرامتهم"وأضاف البيان "سلكنا كل الطرق وليس من مجيب..فأجبرونا على التصعيد وهم يتحملون عواقبه كاملة"وارفق أطباء العراق بيانهم بالمطالب ادناه:1.تحويل الاعاشة الى بدل نقدي2.تحديد ساعات العمل واحتساب الساعات الاضافية3.جعل الاقامة الدورية سنة واحدة4 تفعيل قانون حماية الأطباء5.احتساب مخصصات الشهادة بنسبة ٧٥٪6.زيادة مخصصات الخطورة7.تحسين الواقع الصحي والخدمي8.توفير العلاجات اللازمة

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