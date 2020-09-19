نائب الهيئة الإدارية للصقور وليد الزيدي يغادر قاعة الانتخابات

2020/09/19 | 16:46 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ متابعة..

غادر نائب رئيس الهيئة الإدارية لنادي القوة الجوية، قاعة الانتخابات الجارية الان في قاعة النادي الترفيهي بمنطقة اليرموك.

وقال مراسل /المعلومة/ إن نائب رئيس الهيئة الإدارية السابق وليد الزيدي، غادر القاعة الانتخابية الجارية الان في قاعة النادي الترفيهي.

وأوضح أن مغادرة الزيدي تأتي بسبب عدم حصوله على الأصوات الكافية في الانتخابات وبالتالي لن يتمكن من الانضمام الى الهيئة الإدارية الجديدة للنادي.

ومازالت الانتخابات جارية حتى الان، حيث من المقرر ان تفرز النتائج بعد قليل.



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