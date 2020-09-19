2020/09/19 | 16:52 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأخ الأستاذ الدكتور صباح عبد اللطيف مشتت المحترم يطيب لي ان ابعث لكم بأسم شبكة العلماء العراقيين في الخارج (نيسا) وبأسمي شخصيا، أصدق التهاني القلبية، للثقة الغالية التي أولاكم اياها رئيس الوزراء باختياركم رئيساً لـ “اللجنة العليا للإعمار والخدمات”، ولا … Readmore

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رسالة رئيس شبكة العلماء العراقيين بالخارج للدكتور صباح عبداللطيف مشتت) نشر أولاً على موقع (ساحات التحرير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رسالة رئيس شبكة العلماء العراقيين بالخارج للدكتور صباح عبداللطيف مشتت) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ساحات التحرير).