الجبوري يدعو لإعادة التصويت على فقرة بقانون الانتخابات ويحذر من التزوير

2020/09/19 | 16:53 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عراقي نيوز/طالب النائب أحمد الجبوري، السبت، بتعديل المادة 15 من قانون الانتخابات لضمان إجراء عملية انتخابية "نزيهة"، فيما حذّر من مساعي "المزورين" لاستغلالها.الجبوري خلال مؤتمر صحفي عقده بمبنى البرلمان، دعا الكتل السياسية والراي العام إلى "الضغط لإعادة التصويت على فقرة التحديث البايومتري ليكون كاملا غير منقوص لضمان شفافية ونزاهة الانتخابات وعدالتها حتى لو تطلب الامر مزيدا من الوقت"، مبينا ان "القانون بصيغته الحالية اشار الى ان التحديث البايومتري يعد مقبولاً ونافذاً اذا وصل الى نسبة 75% في المناطق وهذا امر يثير الريبة والشك لان نسبة الـ25% ستزور تلقائيا".واضاف ان "التحديث البايومتري يمنع كليا اي عملية تزوير وبيع البطاقات"، لافتا الى ان "البطاقات قصيرة المدى موجودة ولن تصل الى كافة الناخبين وسيتم استخدامها من قبل المزورين الذين زوروا سابقا , مطالبا البرلمان بالتعامل بوضوح مع الشعب في تنفيذ اكمال قانون الانتخابات"، مؤكدا ان "الدستور والقانون يتيحان للبرلمان اعادة التصويت على قانون الانتخابات".موقع عراقي نيوز..نهتم بالاحداث العراقية

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