أزمة كورونا.. قرارات جديدة في العراق

2020/09/19 | 16:54 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت السلطات العراقية، السبت، قرارات جديدة خففت بموجبها إجراءات الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، على الرغم من استمرار تسجيل البلاد أكثر من 4 آلاف حالة إصابة بالوباء يوميا منذ عدة أسابيع.

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