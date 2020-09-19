الصحة تعلن تماثل 4234 مصاباً بكورونا للشفاء

2020/09/19 | 16:56 - المصدر: الفرات نيوز

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{بغداد: الفرات نيوز} سجلت وزارة الصحة والبيئة، اليوم السبت، 3907 اصابات جديدة بكورونا و83 حالة وفاة.





وبحسب الموقف الوبائي اليوم، سجلت الوزارة 4234 حالة شفاء جديدة من الفيروس في عموم البلاد.

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