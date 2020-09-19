كلية الزهراوي الجامعة في كربلاء المقدسة تفتح باب التعيين للملاكات التدريسية

2020/09/19 | 16:56 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعلن كلية الزهراوي الجامعة (ابن حيان سابقا) في كربلاء المقدسة عن توافر فرص للتعيين ضمن ملاكاتها التدريسية في الاختصاصات الآتية: - دكتوراه وماجستير طب عام- دكتوراه وماجستير طب وجراحة العيون- دكتوراه وماجستير طب / أشعة وسونار- دكتوراه وماجستير طب / أمراض دم- دكتوراه وماجستير طب أسنان دكتوراه وماجستير صيدلة.- دكتوراه وماجستير علوم كيمياء (عضوية، لا عضوية، حياتية، فيزياوية).- دكتوراه وماجستير علوم حياة (أحياء مجهرية، انسجة، تقانة احيائية).- دكتوراه وماجستير طب بيطري (تشريح، فسلجه).- ماجستير حاسبات/ برمجيات حصرا.- ماجستير لغة إنكليزية.

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