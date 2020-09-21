البرلمان ينهي قراءة 8 مشروعات قوانين ويحدد موعد جلسته المقبلة

2020/09/19 | 17:05 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا إن آر تي

رفع مجلس النواب جلسته، السبت، إلى الاثنين المقبل، (21 أيلول 2020)، وذلك بعدما انهى خلال جلسته الخامسة من السنة التشريعية الثالثة الفصل الاول، التي عقدت برئاسة محمد الحلبوسي، ‏رئيس ‏المجلس‏، وبحضور 182 نائبا، القراءة الاولى لثمانية مشروعات قوانين.

وفيما يلي تفاصيل الجلسة كما وردت من الدائرة الإعلامية، اليوم، 19 أيلول 2020:

"في مستهل الجلسة، أرجا المجلس النظر بالطعون المقدمة حول صحة عضوية بعض الاعضاء لحين تحقق النصاب القانوني البالغ ثلثي اعضاء المجلس.‏

وأتم المجلس القراءة الاولى لمشروع قانون تعديل قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم (10) لسنة 2005 والمقدم من اللجنة القانونية نظرا للخطورة الاجرامية الذي يشكلها التنظيم الارهابي ما يسمى بـ((الدولة الاسلامية في العراق والشام (داعش)) على العراق والمجتمع الدولي وبشاعة الجرائم التي ارتكبت وما تمخض عنها من مجازر وحشية ارتقت الى مصاف الجرائم الدولية.

وأنجز المجلس القراءة الاولى لمشروع قانون ‏الهيئة الوطنية للرقابة النووية والاشعاعية والكيمياوية والبايلوجية والمقدم من لجنتي التعليم العالي والبحث العلمي والصحة والبيئة للاستفادة من الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية في المجالات الطبية والزراعية والصناعية والتعليمية واجراء البحوث التطبيقية المتعددة ولضرورة تجنب المخاطر الكامنة للاشعاع المؤين على العاملين والمجتمع والبيئة وبضمنها التصرف غير المشروع بالمواد النووية والكيمائية والبايولوجية والمصادر المشعة ولوضع اطار قانوني للسيطرة عليها.

وانهى المجلس خلال الجلسة التي ترأس جانبا منها حسن الكعبي النائب الاول لرئيس مجلس النواب القراءة الاولى لمشروع قانون ‏انضمام العراق الى الاتفاقية الدولية لخطوط التحميل لعام 1966 والبروتوكول المعدل لها لعام 1988 المعدل في عام 2003 والمقدم من لجنتي العلاقات الخارجية والخدمات والاعمار بغية الالتزام بمبادئ وقواعد موحدة في شأن حدود تحميل السفن العاملة في الرحلات الدولية ولحماية الارواح والممتلكات في البحار ولغرض انضمام جمهورية العراق الى الاتفاقية الدولية لخطوط التحميل لعام 1966 التي دخلت حيز النفاذ في 21/7/1968 والبروتكول المعدل لها لعام 1988 المعدل في عام 2003.

كما أتم المجلس القراءة الاولى لمشروع قانون تصديق التعديلات التي اجريت عامي 1999 و2003 على اتفاقية انشاء المنظمة العالمية للملكية الفكرية الموقعة في ستوكهولم عام 1967 والمقدم من لجنة العلاقات الخارجية لمواكبة التغييرات التي تطرأ على عمل المنظمة العالمية للملكية الفكرية كون العراق عضوا فيها.

وأكمل مجلس النواب القراءة الاولى لمشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى بروتوكول بشأن الاستعداد والتصدي والتعاون في ميدان احداث التلوث بمواد خطيرة وضارة لعام 2000 والمقدم من لجنة العلاقات الخارجية للتعاون في ميدان احداث التلوث بالمواد الخطرة والاستعداد والتصدي والتعاون في احداث التلوث بمواد خطيرة وضارة واعداد خطط الطوارئ لجمهورية العراق.

وفي ذات الشأن، أنهى المجلس القراءة الاولى لمشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى الاتفاقية الدولية لسلامة الحاويات لعام 1972 csc والمقدم من لجنة العلاقات الخارجية للحفاظ على مستوى عال من سلامة الارواح البشرية اثناء تحميل ونقل الحاويات المستخدمة في النقل البحرية.

وأنجز المجلس القراءة الاولى لمشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى الاتفاقية الدولية في شأن المسؤولية المدنية عن اضرار التلوث بالزيت لعام 1992 والمقدمة من لحنة العلاقات الخارجية لإرساء مبدأ المسؤولية التامة عن مالكي السفن وايجاد نظام تأمين الزامي يخول مالك السفينة للحد من مسؤوليته بمقدار مرتبط بحمولة السفينة.

وأختتم المجلس القراءة الاولى لمشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى تعديل اتفاقية بازل بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود والمقدم من لجنة العلاقات الخارجية لحظر نقل النفايات الخطرة عبر الحدود وخاصة الى البلدان النامية.

وفي سياق المناقشات العامة خلال الجلسة التي ترأس جانبا منها بشير حداد، طالب النواب بالاكتفاء بمعيار القراءة والكتابة للمتقدمين بالتطوع في الاجهزة الامنية وصرف رواتب لـ323 موظف في وزارة العدل بسبب عدم صرفها منذ تسعة اشهر، والدعوة للحكومة للنظر الى المطالب الخدمية لمناطق اطراف بغداد، والمطالبة بتخفيض الاجور الدراسية في التعليم الموازي لتخفيف العبء عن الطلبة وبسبب الظروف الصحية ومعالجة اوضاع رواتب قراء المقاييس، والاسراع في بيان نتائج التحقيق بجريمة مقتل صيدلانية مع والديها في بغداد، والدعوة الى استضافة مجلس النواب لرؤساء الاجهزة الامنية لمناقشة استهداف مقرات البعثات الدبلوماسية في العاصمة بغداد لمعرفة امكانياتها في فرض الامن وسيادة القانون، اضافة الى المطالبة بضرورة ارسال قانون الموازنة للعام 2020.

من جانبه، اوضح ممثل الحكومة في مجلس النواب أن الجهة التنفيذية عازمة على حل المشاكل المطروحة بضمنها ارسال مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2020 خلال الاسبوع الحالي فور انتهاء مجلس الوزراء منها.

بعدها تقرر رفع الجلسة الى يوم الاثنين 21/9/2020".

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