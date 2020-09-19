الصحة تسجل 3907 إصابات جديدة بكورونا وشفاء 4234 حالة

2020/09/19 | 17:08 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد – واع

أعلنت وزارة الصحة والبيئة، اليوم السبت، تسجيل 3907 إصابات جديدة بفيروس كورونا وشفاء 4234 حالة في عموم العراق.

وذكر بيان للوزارة تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "مختبراتها سجلت اليوم 3907 إصابات جديدة بفيروس كورونا وشفاء 4234 حالة، إضافة إلى 83 حالة وفاة".

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