صحة الأنبار توزع الإصابات الجديدة بكورونا

2020/09/19 | 17:08 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

اعلنت دائرة صحة محافظة الأنبار، السبت، التوزيع الجغرافي للإصابات الجديدة بفيروس كورونا.



وقالت الدائرة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (19 أيلول 2020)، غن "الإصابات الجديدة بفيروس كورونا البالغة ( ٢٧) إصابة التي سجلت هذا اليوم في محافظة الانبار، توزعت على النحو التالي":

قضاء الرمادي ٦

قضاء الفلوجة ٦

قضاء الگرمة ٢

قضاء العامرية ١

قضاء هيت ٦

قضاء القائم ٤

ناحية البغدادي ٢

الشفاء ٣٨

وتابع، "وتم اتخاذ كافة الاجراءات الوقائية والاحترازية وفرقنا الصحية مستمرة بمتابعة جميع الملامسين".

واضاف، "وفي الوقت الذي تؤكد فيه دائرة صحة الانبار استمرارها وبكافة ملاكاتها بتفانيهم في عملهم فإنها تدعو جميع المواطنين للالتزام بالتعليمات الصادرة من دائرة صحة الانبار وتجنب التجمعات، وعدم اقامة الولائم ومجالس العزاء والحفلات والابتعاد عن التزاور بين العوائل وتجنب المصافحة والتقبيل والالتزام بالتباعد الاجتماعي ولبس الكمامات والتقيد بأساسيات النظافة الشخصية والعامة والاتصال بدائرة صحة الانبار او مراجعة اقرب مؤسسة صحية عند الشعور بأعراض المرض".

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