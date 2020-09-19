مقترباً من 250 الف حالة… العراق يسجل “طفرة مميزة” بالمتشافين من كورونا وانخفاض لافت بالاصابات

2020/09/19 | 17:10 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

2020-09-19

يس عراق – بغداد

تنشر منصة يس عراق، الموقف الوبائي اليومي لجائحة كورونا ليوم السبت الموافق ١٩ ايلول ٢٠٢٠.

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