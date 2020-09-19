2020/09/19 | 17:13 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ متابعة..

يستضيف فريق برشلونة الإسباني نظيره إلتشي، اليوم السبت، على أرضية ملعب كامب نو، في مباراة كأس خوان غامبر، التي تقام سنوياً ضمن الاستعدادات النهائية للفريق الكاتالوني قبل انطلاق الموسم الجديد.

وحقق برشلونة انتصاره الأول تحت قيادة المدرب الهولندي الجديد رونالد كومان على ناستيك تاراغونا 3-1، خلال المباراة الودية التي أقيمت على ملعب يوهان كرويف، ثم فاز على جيرونا 3-1 ودياً أيضاً.

ومن المقرر أن يفتتح برشلونة مشواره في النسخة الجديدة للدوري الإسباني بمواجهة فياريال، 27 ايلول، على ملعب “كامب نو”، ضمن منافسات الجولة الثالثة من المسابقة.

وسيخوض برشلونة مباراته الأولى المؤجلة ضد إلتشي إما في شباط أو اذار 2021، بينما سيخرج لمواجهة أتلتيك بلباو المؤجلة من الجولة الثانية في 6 كانون الثاني.

وكان برشلونة فاز بلقب بطولة كأس غامبر الودية في 2019، بعد الفوز على نظيره آرسنال الإنجليزي 2-1 على ملعب “كامب نو”.



انتهى /25 ل

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (برشلونة يلاقي إلتشي استعداداً لليجا الاسبانية) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (برشلونة يلاقي إلتشي استعداداً لليجا الاسبانية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).