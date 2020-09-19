وول ستريت جورنال: داعش يمتلك شركات مالية بأسماء وهمية في العراق وسوريا

2020/09/19 | 17:21 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حذر تقرير نشرته صحيفة وول ستريت جورنال، من قدرة تنظيم داعش الإرهابي على العودة مرة ثانية.

وسلط التقرير الضوء على الاحتياطيات المالية والإيرادات التي لازال يحتفظ بها التنظيم الإرهابي في العراق وسوريا، كاشفا عن امتلاك داعش مجموعة من الشركات والأصول تصل قيمتها إلى مئات الملايين من الدولارات في جميع أنحاء الشرق الأوسط ومن بينها العراق وذلك تحت أسماء وهمية.ويرى المسؤولون الأميركيون أن مؤشرات القوة المالية للتنظيم تزيد من مخاوف قدرة التنظيم على تمويل الهجمات لسنوات مقبلة على الأقل بالتزامن مع زيادة المخاوف من تخفيض واشنطن لتواجدها العسكري في العراق.

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