توخيل يزف نبأ سارا عن مبابي

2020/09/19 | 17:21 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن توماس توخيل مدرب باريس سان جيرمان نبأ سار عن كيليان مبابي نجم هجوم الفريق.

وأكد توخيل في مؤتمر صحفي اليوم السبت أن مبابي جاهز للمشاركة في مباراة نيس غدا الأحد في الجولة الرابعة من الدوري الفرنسي، مضيفا “لقد حصلنا على ترخيص من الرابطة بإمكانية انضمامه لقائمة اللقاء”.

وغاب كيليان عن أول 3 مباريات لفريقه هذا الموسم بسبب إصابته بفيروس كورونا خلال معسكر المنتخب الفرنسي قبل أسبوعين.

وأضاف المدرب الألماني في سياق متصل “نعم غاضب لرحيل المهاجم الكاميروني تشوبو موتينج، لأنه كان عنصرا مهما بالفريق، وأدى دوره على أكمل وجه، والآن علينا إيجاد حلول”.

وكشف المدير الفني لسان جيرمان أنه يحتاج لتدعيم بعض مراكز الفريق مثل قلب الدفاع ولاعب الوسط ورأس حربة، مشيرا في الوقت ذاته إلى أنه لا يحتاج لظهير أيسر بعد إصابة الإسباني خوان بيرنات بقطع في الرباط الصليبي.

وعن بيرنات، واصل توماس توخيل “لست طبيبا، ولكن أعتقد أنه سيغيب 6 أشهر عن الملاعب”.

ويعاني الفريق الباريسي من أزمة في الجبهة اليسرى بعد إصابة بيرنات، وإيقاف ليفن كورزاوا 6 مباريات بسبب تورطه في مشاجرات بمباراة الكلاسيكو ضد أولمبيك مارسيليا.

ولا يتواجد في صفوف بي إس جي حاليا سوى اللاعب الشاب ميتشل بيكر لشغل الجبهة اليسرى.

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