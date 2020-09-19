البرلمان يرفع جلسته الى الاثنين بعد تصويته على عدة قوانين

2020/09/19 | 17:24 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عراقي نيوز/رفع مجلس النواب جلسته الاعتيادية الى الاثنين المقبل بعد القراءة والتصويت على عدد من القوانين خلال جلسة اليوم السبت .الدائرة الاعلامية لمجلس النواب, ذكرت انه انهى القراءة الاولى لمشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى تعديل اتفاقية بازل بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود، كما استكمل القراءة الاولى لمشروع قانون الهيأة الوطنية للرقابة النووية والاشعاعية والكيميائية والبايلوجية. واضافت ان مجلس النواب انهى ايضا خلال جلسة اليوم القراءة الاولى لمشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى بروتوكول بشأن الاستعداد والتصدي والتعاون في ميدان احداث التلوث بمواد خطيرة وضارة لعام 2000، فضلا عن مشروع قانون تصديق التعديلات التي أُجريت عامي 1999 و2003 على اتفاقية انشاء المنظمة العالمية للملكية الفكرية الموقعة في ستوكهولم عام 1967، اضافة الى مشروع قانون انضمام العراق الى اتفاقية الدولية لخطوط التحميل لعام 1966والبروتوكول المعدل لها لعام 1988المعدل في عام 2003.كما استكمل القراءة الاولى لمشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى الاتفاقية الدولية في شأن المسؤولية المدنية عن اضرار التلوث بالزيت لعام 1999.موقع عراقي نيوز..نهتم بالاحداث العراقية

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