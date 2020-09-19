{الفرات نيوز} تنشر أسماء الفائزين بانتخابات الجوية

2020/09/19 | 17:27 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رسمياً محصلة انتخابات نادي القوة الجوية، فوز كل من..

اللواء شهاب جاهد

سمير كاظم

حمادي احمد

هيثم كاظم

علي زغير

رشا طالب

اللواء محمد صوب الله

موفق زيدان

ماجد علي طعمة

وأبرز المغادرين هم...

وليد الزيدي

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