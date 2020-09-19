الكاظمي وبلاسخارت يبحثان التعاون المشترك لضمان انتخابات حرة ونزيهة

2020/09/19 | 17:29 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بحث رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم السبت، مع الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت التعاون المشترك مع البعثة الأممية في مجال التنسيق لإجراء الانتخابات التشريعية المبكرة.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، ان “رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، استقبل ، اليوم السبت، الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق، جينين بلاسخارت”، مبينا انه “جرى خلال اللقاء بحث التعاون المشترك مع البعثة الأممية في مجال التنسيق لإجراء الانتخابات التشريعية المبكّرة، والمقرر إجراؤها في حزيران من العام المقبل، ودورها في المراقبة لضمان انتخابات حرة ونزيهة”.

واضاف البيان، ان “اللقاء تضمن ايضا مناقشة دور بعثة الأمم المتحدة فيما يخص ملف النازحين، وبحث الجهود الحكومية التي تنصب في حسم هذا الملف بأسرع وقت ممكن”.

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